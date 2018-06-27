В Башкирии вынесли приговор водителю фуры по делу о ДТП с десятью погибшими

УФА, 27 июн – РИА Новости. Районный суд в Башкирии приговорил к трем годам лишения свободы водителя грузовика, виновного в аварии, в которой погибли 10 человек, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Верховного суда региона Вадим Хабиров.

Авария произошла на федеральной трассе М-5 на территории Иглинского района Башкирии в феврале. Столкнулись микроавтобус Mercedes Spring и грузовик MAN. В результате погибли 9 пассажиров и водитель автобуса, еще двое получили различные травмы. По версии следствия в аварии был виновен водитель грузовика: он нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу с прицепом, в котором вез 45 тонн щебня.

"Иглинский районный суд признал водителя грузовика виновным в ДТП, в котором погибли люди. По решению суда он лишен свободы на три года, наказание будет отбывать в колонии-поселении", — пояснил Хабиров агентству.