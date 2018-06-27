Никита Белых будет отбывать наказание в Рязанской области

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых будет отбывать наказание в одной из колоний Рязанской области, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Грохотов.

"Родственникам подтвердили, что его этапировали в Рязань. Он только прибыл туда, конкретная колония еще не определена", — сказал адвокат.

По словам правозащитницы и обозревателя "Московского комсомольца" Евы Меркачевой, сейчас Белых находится в местном СИЗО. "На данный момент Никита Белых находится в Рязани. Из Москвы он добрался довольно быстро, поэтому обошлось без медицинского сопровождения. Для него эта колония в Рязани почти идеальный случай, недалеко от Москвы, где его смогут навещать родственники", — рассказала она.

Меркачева отметила, что сам Белых хотел находиться в колонии в пределах Подмосковья, однако у него был шанс попасть в исправительное учреждение в Кировской области, поскольку там он прописан.

Первого февраля суд приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима, оправдав при этом по одному из двух эпизодов взяточничества. Также суд назначил ему более 48 миллионов рублей штрафа.