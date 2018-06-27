Владимирские власти рассказали о состоянии младенца, найденного в мусорке

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Медики оценивают состояние найденной в мусорном баке во Владимирской области новорожденной девочки как стабильно тяжелое и продолжают бороться за ее жизнь, сообщила РИА Новости в среду официальный представитель СУСК РФ по региону Ирина Минина.

Вечером 14 июня жительница города Юрьев-Польский обнаружила в мусорном контейнере новорожденную девочку. Ребенка доставили в областную детскую клиническую больницу, где поместили в реанимационное отделение. По данным следствия, после рождения ребенка завернули в полиэтиленовый пакет и положили в мусорный контейнер. Установлено, что девочка родилась весом 2,248 килограмма на 34-й неделе беременности.

"Врачи продолжают бороться за жизнь малышки. Каждый день мы с ним на связи. Они говорят так – без динамики. Это значит, что ее состояние стабильно тяжелое. Но, знаете, хорошо, что нет ухудшения. Надо надеяться на лучшее, медики располагают самым современным, высокотехнологичным оборудованием", — сказала Минина.

По информации СУСК, мать девочки найдена. Для того, чтобы установить ее личность, следователи допросили более 60 граждан, обошли множество квартир, сделали ряд биологических экспертиз. В итоге по подозрению в покушении на убийство своего новорожденного ребенка задержана 43-летняя местная жительница.

"Женщина проживала в стесненных антисанитарных условиях с девятилетним сыном, злоупотребляла алкоголем, жила на случайные заработки, окружение женщины соответствовало ее образу жизни. Например, ее подруги, с которыми она выпивала, не обратили внимания на ее беременность – мол, сначала пополнела, потом похудела", — рассказала собеседница агентства.

Мать девочки рассказала, что ее беременность была случайной и нежелательной, она сначала хотела подкинуть ребенка, но испугалась людей и, завернув младенца в пакет, выбросила в мусорный контейнер.

"Мы сделали все, чтобы оградить девятилетнего сына подозреваемой от тех жутких условий, в которых он рос. Мальчик передан под временную опеку близкого родственника, затем уполномоченными органами будет решаться вопрос о передаче ребенка под опеку государства и лишении матери родительских прав", — подчеркнула Минина. Она добавила, что у задержанной есть еще взрослая дочь, она ждет ребенка.