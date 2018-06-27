Во Владимире начали проверку после гибели годовалого ребенка на дороге

ВОРОНЕЖ, 27 июн — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели во Владимире годовалого мальчика, который выполз на дорогу в коттеджном поселке и попал под колеса автомобиля, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Трагический инцидент произошел 26 июня около 13.55 в коттеджном поселке "Ладога" во Владимире. Как ранее информировала полиция, оставшийся без присмотра взрослых мальчик 2017 года рождения выполз с территории одного из участков на проселочную дорогу и попал под колеса автомобиля, которым управляла женщина. Ребенок погиб на месте. Для розыска автомобиля полиция вводила план "Перехват". Женщину задержали.

"Следствие СК России детально разбирается в обстоятельствах гибели годовалого ребенка в коттеджном поселке "Ладога"… Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оставления маленького ребенка в условиях, представляющих реальную опасность для его жизни и здоровья по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ", — говорится в сообщении.

По данным следствия, полиция по факту ДТП, повлекшего по неосторожности смерть ребенка, возбудила уголовное дело.

"Следствие в целях объективной и полной оценки ситуации и наступивших последствий уже инициировало передачу уголовного дела по ДТП в производство следователя Следственного комитета", — отмечает СК. По его информации, за рулем машины была 40-летняя жительница поселка. Первого июля 2018 года мальчику должен был исполниться год.