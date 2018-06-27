СК завел дело после смерти ребенка в лагере в Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после смерти 13-летнего ребенка в лагере в Миассе Челябинской области, сообщило региональное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что вечером 25 июня во время игры со сверстниками у мальчика произошел эпилептический приступ. Прибывшие на место врачи не смогли спасти жизнь ребенка. Как отмечали следователи, погибший был воспитанником детского дома.

"По данному факту следственными органами… проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении СУСК.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства смерти подростка и оценивают действия должностных лиц летнего лагеря и медперсонала, проводившего реанимационные мероприятия.