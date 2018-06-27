В Заполярье осудили мужчину, угнавшего автомобиль со спящим ребенком

МУРМАНСК, 27 июн – РИА Новости. Суд Кандалакши Мурманской области приговорил жителя города, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль со спящим в нем четырехлетним ребенком, к 2,5 годам колонии, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

Как установили следователи, в феврале этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в одном из магазинов города, сотрудница которого вызвала на подмогу супруга.

"Муж приехал на автомобиле, в котором спал ребенок, и вывел дебошира из помещения магазина. Когда супруг сотрудницы зашел обратно в помещение, нетрезвый хулиган решил отомстить и угнать машину обидчика. Ребенка на заднем сиденье он просто не заметил", — рассказали РИА Новости в прокуратуре.

В городе был введен план "Перехват", задержать угонщика помогли местные жители. Свою вину угонщик признал полностью, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Сообщается, что при назначении подсудимому наказания суд принял во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, который ранее был неоднократно судим, привлекался к административной ответственности, отрицательно характеризуется по месту жительства.

"В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, судом учтено активное способствование раскрытию и расследованию преступлений", — отметили в ведомстве.

Приговором Кандалакшского районного суда угонщик признан виновным и осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.