В Дагестане обнаружили тело еще одной пропавшей девочки

МАХАЧКАЛА, 27 июн — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело еще одной пропавшей в дагестанском селе девочки, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по республике.

Как сообщалось ранее, более 800 человек, в том числе полиция, спасатели и местные жители, с воскресенья искали трёх пропавших детей в Гергебильском районе Дагестана. Тело одной из девочек спасатели в понедельник утром нашли в реке, поиски двух других девочек продолжались.

"В 11.40 мск в реке найдено тело второй девочки", — сказал собеседник агентства.

Поиски еще одной пропавшей девочки продолжаются.