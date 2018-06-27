В Подмосковье возбудили дело после гибели двух рабочих на заводе

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих на заводе в Раменском районе Подмосковья, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее в Раменском районе на предприятии при переработке куриной продукции пострадали четверо рабочих, двое из которых скончались, другие два в тяжёлом состоянии были доставлены в больницу. Инцидент произошел в селе Константиново на заводе "Моссельпром". Прокуратура и СК Московской области организовали проверки.

"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух человек", — сказала Врадий.

По данным следствия, при проведении работ в бункере-накопителе мякотных отходов, которые выполняли четверо рабочих, внутрь бункера упала трансформаторная емкость. Рабочие проникли внутрь бункера и отравились неустановленным веществом.