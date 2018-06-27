В Подмосковье возбудили дело после гибели двух рабочих на заводе

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих на заводе в Раменском районе Подмосковья, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух человек", — сказала Врадий.
По данным следствия, при проведении работ в бункере-накопителе мякотных отходов, которые выполняли четверо рабочих, внутрь бункера упала трансформаторная емкость. Рабочие проникли внутрь бункера и отравились неустановленным веществом.