Следователи взяли пробы воды и продуктов в поезде, где отравились дети

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Следователи взяли пробы воды и продуктов в вагоне-ресторане поезда Екатеринбург-Анапа после отравления детей, сообщает СК РФ.

Южная транспортная прокуратура ранее сообщила, что 26 июня десять детей, ехавших в поезде Екатеринбург — Анапа, госпитализированы в Анапе с признаками пищевого отравления. Организована проверка. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что отравившиеся дети ели в вагоне-ресторане. Кроме того, главный врач детской городской больницы Анапы Светлана Сидловская сообщила агентству, что только трое из 28 детей, поступивших во вторник в больницу, остаются в лечебном учреждении с небольшой температурой.

"По факту отравления детей в поезде Екатеринбург-Анапа следователи опросили работников вагона-ресторана. Изъята документация, отобраны пробы воды и продуктов, назначены экспертизы", — говорится в сообщении СК в мессенджере "ТамТам".

Согласно сообщению, 28 детей находятся под наблюдением медиков в изоляторе детского оздоровительного лагеря.