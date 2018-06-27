В нескольких районах Владимирской области ввели противопожарный режим

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Особый противопожарный режим введен в нескольких районах Владимирский области из-за жаркой погоды, спасатели также рекомендуют распространить режим и на другие города и районы области, сказал РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
По его словам, Главное управление МЧС России по Владимирской области рекомендовало главам этих городов и районов ввести особый противопожарный режим.
"Особый противопожарный режим уже введен на территориях города Владимира, Вязниковского, Гороховецкого и Суздальского районов", — сказал собеседник агентства.
На территориях, где установлен особый противопожарный режим, ограничен доступ граждан в леса и увеличиваются штрафы за разведение там костров.