В нескольких районах Владимирской области ввели противопожарный режим

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Особый противопожарный режим введен в нескольких районах Владимирский области из-за жаркой погоды, спасатели также рекомендуют распространить режим и на другие города и районы области, сказал РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

"По состоянию на 27 июня на территориях города Владимира, ЗАТО город Радужный, город Гусь-Хрустальный, округ Муром, Гусь-Хрустального, Муромского, Судогодского, Меленковского, Селивановского, Вязниковского и Гороховецкого районов сохраняется 4 (предпоследний) класс пожарной опасности по условиям погоды", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Главное управление МЧС России по Владимирской области рекомендовало главам этих городов и районов ввести особый противопожарный режим.

"Особый противопожарный режим уже введен на территориях города Владимира, Вязниковского, Гороховецкого и Суздальского районов", — сказал собеседник агентства.

На территориях, где установлен особый противопожарный режим, ограничен доступ граждан в леса и увеличиваются штрафы за разведение там костров.