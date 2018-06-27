В Липецке задержали трех похитителей, устроивших стрельбу

ВОРОНЕЖ, 27 июн — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства похищения жителя Липецка, которого на автосервисе трое мужчин затолкали в микроавтобус и увезли, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Инцидент произошел в ночь на 27 июня в Липецке.

"Трое подозреваемых подъехали к автосервису, расположенному на улице Рабочей в Липецке, где в это время находился 46-летний клиент автомастерской. Открыв стрельбу из травматического пистолета, они затолкали клиента в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

Очевидцы происшествия заявили в полицию, в городе объявили план "Перехват", и в результате автомобиль с находившимися там пассажирами был остановлен в районе Липецкого тракторного завода.

"Потерпевший госпитализирован, а подозреваемые доставлены в следственный отдел для установления всех обстоятельств произошедшего", — сообщает следствие.

По факту похищения человека с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.