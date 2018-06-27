В Ростовской области вторые сутки ищут пропавшую девочку-инвалида

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения в городе Шахты Ростовской области 11-летней девочки инвалида детства, сообщает СУСК России по региону.

По данным следствия, 25 июня текущего года в правоохранительные органы обратилась жительница города Шахты с сообщением о пропаже ее 11-летней дочери, являющейся инвалидом детства. Установить местонахождение девочки не представилось возможным.

"Учитывая обстоятельства исчезновения ребенка, ее состояние здоровья, у следствия имеются основания полагать, что она могла стать жертвой преступления", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело, создана следственно-оперативная группа. "Выполняются необходимые следственные действия и масштабные поисковые мероприятия, направленные на установление обстоятельств исчезновения девочки и ее местонахождение, — сказано в сообщении.

Для оказания помощи в расследовании уголовного дела в город Шахты направлена группа следователей-криминалистов регионального следственного управления.