В Липецкой области младенец умер при сдаче крови в поликлинике

ВОРОНЕЖ, 27 июн — РИА Новости. Следствие в Липецкой области выясняет причины смерти шестимесячного ребенка, который скончался в поликлинике Ельца во время процедуры забора крови, сообщает в среду региональное управление СК.

По данным следствия, 25 июля 2018 года жительница Ельца с жалобами на недомогание сына обратилась к участковому педиатру.

"Для установления диагноза врач направила сдавать анализы. На следующий день при заборе крови в процедурном кабинете младенец скончался", — говорится в сообщении.

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Юлия Кузнецова, смерть ребенка наступила именно во время процедуры забора крови в поликлинике. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

"Тело младенца направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью выяснения причины его смерти", — отмечает следствие.