Число пострадавших в ДТП с автобусами под Красноярском возросло до десяти

КРАСНОЯРСК, 27 июн — РИА Новости. Десять человек, из них трое несовершеннолетних, пострадали при столкновении Mitsubishi Colt и двух рейсовых автобусов в городе Минусинске Красноярского края, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что утром на перекрестке предположительно пьяный водитель иномарки спровоцировал аварию, в результате которой перевернулся один из рейсовых автобусов. Пострадали восемь человек, из них двое несовершеннолетних.

"Всего пострадали 10 человек, но двое от госпитализации отказались, остальных восемь, из них трое несовершеннолетних, доставили в ЦРБ Минусинска. Была оказана необходимая помощь, в настоящее время все отпущены домой на амбулаторное лечение", — сказала официальный представитель Минздрава Зоя Масленникова.