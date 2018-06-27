В Хабаровском крае смытый мост восстановят после спада воды

ХАБАРОВСК, 27 июн — РИА Новости. Смытый мост на дороге к селу Догордон в Хабаровском крае, из-за чего оно оказалось отрезанным от мира, восстановят после нормализации уровня воды в реке, сообщает администрация Хабаровского района, куда административно входит село.

Ранее сообщалось, что из-за дождей и подъема уровня воды в реке был разрушен единственный мостовой переход, ведущий в село Догордон. Село относится в Куканскому сельскому поселению и входит в состав Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

В течение недели из-за смыва моста 103 жителя Догордона находятся отрезанными от мира. Им невозможно доставить пенсии, в селе закончился хлеб. В среду к ним из Кукана отправили машины высокой проходимости.

"За последние дни сильные дожди дважды полностью размывали дорогу, ведущую в село. По данным КГКУ "Хабаровскуправтодор", в чьем оперативном управлении находится дорога, в настоящее время, из-за высокого уровня воды и непрекращающихся дождей, восстановление мостовой конструкции крайне затруднено… Работы по восстановлению моста начнутся сразу после окончания дождей и спада уровня воды", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время администрация Хабаровского района занимается организацией доставки ГСМ через разлившуюся реку на лодках — это необходимо для бесперебойного электроснабжения. В самое ближайшее время жителям села будет доставлена пенсия. Ситуация находится на контроле главы района.