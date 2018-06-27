МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Пьяный водитель спровоцировал аварию с участием двух рейсовых автобусов в городе Минусинске Красноярского края, в результате которой один из них перевернулся и пострадали восемь человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

ДТП произошло утром в среду: по предварительным данным, водитель Mitsubishi Colt ехал по второстепенной дороге, выехал на перекресток и, не уступив дорогу двум рейсовым автобусам, которые шли по главной, спровоцировал аварию.

"По предварительным данным, пострадали восемь человек, из них двое несовершеннолетних 2002 и 2003 годов рождения. Они доставлены в больницу. По предварительным данным, водитель иномарки был пьян", — сказал собеседник агентства.