В Иркутской области установили высокий уровень пожароопасности

ИРКУТСК, 27 июн – РИА Новости. Высокий уровень пожароопасности установился в 14 районах Иркутской области, за минувшие сутки в регионе потушили 25 пожаров, сообщает пресс-служба правительства региона.

"26 июня на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 25 пожаров. Общая площадь потушенных очагов составляет 12 630 га. В локализованном состоянии на текущие сутки перешло семь пожаров", — говорится в сообщении.

В зоне космомониторинга находятся 23 природных пожара, их общая площадь более 26 тысяч гектаров. В тушении очагов возгорания 26 июня было задействовано 164 пожарных-десантника, 119 сотрудников лесной охраны, 154 мобилизованных гражданина, 89 единиц наземной техники, три вертолета Ми-8.

Отмечается, что высокий класс пожарной опасности установился в 14 муниципалитетах региона. В связи с установившейся сухой и жаркой погодой на территории области действует запрет на пребывание граждан в лесах.