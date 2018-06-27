В Кемерово пассажиры опоздали на рейс из-за ошибки справочной аэропорта

КРАСНОЯРСК, 27 июн — РИА Новости. Несколько пассажиров, планировавших вылететь из Кемерово в Москву, опоздали на рейс из-за того, что диспетчер справочной аэропорта сообщила им о несуществующей задержке рейса, сказала РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

По ее словам, в инциденте, который произошел 26 мая 2018 года, разбиралась кемеровская транспортная прокуратура. В ходе проверки установлено, что в справочную ООО "МАК им. А.А. Леонова" обратились пассажиры, чтобы уточнить время вылета их рейса авиакомпании "Победа" Кемерово – Москва.

"В ходе телефонного разговора диспетчером справочной службы аэропорта пассажирам была предоставлена информация о задержке указанного рейса, в то время как рейс вылетал по расписанию, без задержки. В результате получения недостоверной информации трое пассажиров опоздали на рейс, в связи с чем понесли дополнительные расходы на приобретение новых авиабилетов", — сказала Горбунова.

По результатам проверки прокуратура внесла генеральному директору аэропорта представление об устранении выявленных нарушений закона. Кроме того, в отношении аэропорта и двух должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение прав потребителя на получение необходимой и достоверной информации), которые направлены в отдел Роспотребнадзора по Кемерово для рассмотрения по существу.