На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 12 тысяч гектаров леса

ВЛАДИВОСТОК, 27 июн – РИА Новости. Около 12 тысяч гектаров леса сгорело за сутки в регионах Дальнего Востока, значительная площадь пришлась на Якутию, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.
К утру среды горело 58 пожаров: 38 в Якутии, в том числе пять локализованных, 13 в Магаданской области, четыре на Чукотке, два на Камчатке, один локализованный на Сахалине.
Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 12,3 тысячи гектаров, основная часть пришлась на Якутию – 92%.
Режим ЧС действует в двух районах республики, в 12 введен особый противопожарный режим. С начала пожароопасного периода этого года в ДФО зарегистрировано 1547 лесных пожаров.