В Хабаровском крае сельчане остались без хлеба и пенсий из-за смытого моста

ХАБАРОВСК, 27 июн — РИА Новости. Жители села Догордон в Хабаровском крае уже неделю отрезаны от мира из-за смытого моста, в селе закончился хлеб, люди не могут получить пенсии, сообщил РИА Новости в среду представитель администрации Куканского сельского поселения, куда административно входит Догордон.

"Единственная переправа через реку с этим поселком неделю назад повреждена из-за дождей. Нет возможности доставить пенсии и продукты, закончился хлеб. Сегодня туда из Кукана отправлены машины большой проходимости с продуктами, с сотрудниками почты и ЖКХ, они попытаются пробиться к селу", — сказал собеседник.

Он отметил, что в Догордоне проживают 103 человека.