Во Владивостоке осудили экс-главу Дирекции по строительству

ВЛАДИВОСТОК, 27 июн – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока признал бывшего директора МКУ "Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа" Евгения Дещенко виновным в превышении полномочий, в результате которых были похищены 100 миллионов рублей из бюджета, и приговорил его к 1,5 года в колонии-поселении, сообщает Генпрокуратура РФ.

"Судом установлено, что Дещенко в рамках реализации программы "Развитие образования Владивостока" заключил два контракта на выполнение работ по реконструкции детского сада. Достоверно зная об отсутствии предусмотренных законом оснований для изменения условий муниципальных контрактов в ходе их исполнения, подписал дополнительные соглашения к ним. Условиями соглашений предусмотрел перечисление авансов за фактически невыполненные работы, перечислив подрядчику (ООО "ВладСтрой-1") в общей сумме более 100 миллионов рублей бюджетных средств", — говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, в марте 2016 года после поступления на счет строительной организации авансов директор компании, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, похитил эти деньги.

Суд назначил Дещенко 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии–поселении и запретил ему заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных организациях на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.