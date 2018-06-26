Следователи назвали окончательную причину крушения Ан-148

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Следственный комитет назвал окончательную причину крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья, соответствующее заявление опубликовано на сайте СК.

Как показали бортовые самописцы, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, что привело к их обледенению во время набора высоты. Из-за этого командир воздушного судна Валерий Губанов получил ошибочные сведения о падении скорости и начал разгон, превысив допустимый угол наклона.

"Самолет потерял управляемость. Таким образом, подтвердилась основная версия крушения — неверные действия экипажа", — уточняется в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что провели оценку квалификации пилотов. С этой целью следователи допросили экспертов в области авиации, а также преподавателей учебных заведений, которые закончили члены экипажа.

Отмечается, что глава СК Александр Бастрыкин дал указание ускорить дополнительные мероприятия по делу об авиакатастрофе. Речь, в частности, идет о молекулярно-генетической, судебно-медицинской, почерковедческой и химической экспертизах.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет уже сообщал, что причиной авиакатастрофы могли стать ошибочные действия экипажа.

Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва — Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На борту самолета было 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Для установления всех деталей катастрофы создана специальная правительственная комиссия. Продолжается расследование дела по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц".