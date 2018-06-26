В Ростовской области осудили экс-полицейского за убийство супруги

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн — РИА Новости. Суд в Ростовской области приговорил бывшего полицейского к 15 годам колонии строгого режима за убийство супруги и покушение на тестя, сообщает СУ СК России по области.
В результате его супруга скончалась на месте. После того как тесть Кадацкого остановил автомобиль, мужчина произвел в него еще несколько выстрелов из травматического пистолета. Потерпевший был доставлен в больницу и выжил.
Установлено, что на момент совершения преступления Кадацкий являлся сотрудником управления организации тылового обеспечения ГУ МВД России по Ростовской области. После совершения преступления он был уволен.
"Приговором суда Кадацкому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.