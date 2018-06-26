Источник рассказал о дорожных условиях на месте ДТП в Пензенской области

САРАТОВ, 26 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Дорожные условия на месте крупного ДТП на трассе М-5 "Урал" в Пензенской области оцениваются как соответствующие установленным требованиям, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Два грузовых и шесть легковых автомобилей столкнулись во вторник утром на 565-м километре трассы М-5 "Урал" в Мокшанском районе Пензенской области, в результате погибли три сотрудника администрации и главный библиотекарь одного из районов области, еще пять человек госпитализированы. Губернатор Иван Белозерцев пообещал помощь семьям погибших. По данным минздрава региона, все пятеро пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

"Дорожные условия соответствуют требованиям", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительным данным, вероятным виновником аварии мог стать водитель одного из грузовиков. "Органом следствия проверка проводится в уголовно-процессуальном порядке", — добавил он.