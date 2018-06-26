Источник рассказал, где ели отравившиеся в поезде дети

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Дети, отравившиеся в поезде Екатеринбург — Анапа, ели в вагоне-ресторане, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По информации следствия, во вторник утром на железнодорожную станцию Анапа прибыл пассажирский поезд №289 сообщением "Екатеринбург — Анапа" с группой детей в количестве 625 человек, под сопровождением взрослых. Дети ехали в детский оздоровительный лагерь Анапы "Жемчужина России". Десять детей были госпитализированы с болями в животе. В результате обследования поставлен предварительный диагноз – пищевое отравление.

"Отравившиеся дети ели в вагоне-ресторане поезда", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.