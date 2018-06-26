В поезде Екатеринбург-Анапа отравились десять детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн – РИА Новости. Десять детей, ехавших в поезде Екатеринбург — Анапа, госпитализированы с пищевым отравлением, организована проверка, сообщает Южная транспортная прокуратура.

По предварительной информации, 26 июня 2018 года около 10.00 мск по прибытию пассажирского поезда №289 на станцию Анапа были госпитализированы в Детскую городскую больницу десять детей с признаками пищевого отравления.

"Следственными органами по данному факту проводится процессуальная проверка, ход которой взят на контроль транспортной прокуратурой", — говорится в сообщении.