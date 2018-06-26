Четверых пострадавших при взрыве газа в Заинске выписали из больницы

Последствия взрыва газа в жилом доме в городе Заинск в Татарстане. Архивное фото

Последствия взрыва газа в жилом доме в городе Заинск в Татарстане. Архивное фото

КАЗАНЬ, 26 июн — РИА Новости. Четверо пострадавших при взрыве газа в жилом доме в городе Заинск Татарстана в минувшую пятницу выписаны из стационара, в больницах остаются двое пострадавших, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.

По данным регионального ГУМЧС, в 17.15 мск 22 июня поступило сообщение о хлопке газа в трёхкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома по улице Никифорова, 71, в Заинске. Обрушились кровля, фасад, частично перегородки и плиты перекрытия. Пострадали 10 человек, в том числе ребёнок. Восемь пострадавших были госпитализированы, двое из них скончались позже в больницах. Двое находящихся в тяжёлом состоянии пострадавших находятся в клиниках Казани.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".

"Четверо пострадавших, проходивших лечение в Заинской центральной районной больнице, сегодня выписаны", — сказал собеседник агентства.

По его информации, состояние девочки, находящейся в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, без изменений, она по-прежнему остаётся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. В тяжёлом, но стабильном состоянии остаётся мужчина, проходящий лечение в Республиканской клинической больнице.

По предварительной версии, озвученной накануне следственным управлением СК РФ по Татарстану, хлопок произошел из-за утечки бытового газа. По данным следствия, непосредственно перед хлопком на крыше дома двое рабочих вели ремонтные работы по очистке вентиляции. Для установления причины ЧП назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, пожарно-техническая, трасологическая, газо-техническая и взрыво-технологическая, также допрашиваются потерпевшие, свидетели, жители дома, сотрудники управляющей компании ЖКХ Заинска, местного подразделения ООО "Газпром Трансгаз Казань".