Центральный аппарат СК взял под контроль дело о гибели мальчика в Ногинске

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства дело мальчика, погибшего под колесами автобуса после падения из маршрутки в Подмосковье, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что 22 июня трехлетний мальчик из подмосковного Ногинска попал под колеса автобуса на остановке, выпав из открытой двери маршрутки, ребенок скончался в машине скорой помощи.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека". По поручению председателя СКР расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате ведомства", — сказала Петренко.