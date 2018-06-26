Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Пензенской области

САРАТОВ, 26 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врачи оценивают состояние пятерых пострадавших в крупном ДТП на трассе М-5 "Урал" в Пензенской области как средней степени тяжести, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Татьяна Манухина.

Ранее источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что два грузовых и пять легковых автомобилей столкнулись во вторник на 565-м километре трассы М-5 "Урал" в Мокшанском районе Пензенской области, в результате четыре человека погибли, еще пятеро доставлены в больницу. Губернатор области Иван Белозерцев уточнил, что погибли три сотрудника администрации и главный библиотекарь одного из районов области, их семьям окажут помощь.

"Состояние (пострадавших) — средней тяжести", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что пострадавшим оказывается помощь. По словам Манухиной, детей среди раненных в ДТП нет.