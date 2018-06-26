Перевозчика оштрафовали после ДТП с автобусом в Псковской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Перевозчик детей, пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в Псковской области, по итогам прокурорской проверки оштрафован на сумму более 400 тысяч рублей, сообщает во вторник прокуратура региона.

Как сообщалось ранее, 22 мая около 8.00 у деревни Цапелька Струго-Красненского района водитель экскурсионного автобуса Neoplan, следовавшего из Пскова в Санкт-Петербург, не справился с управлением и съехал в кювет. По словам главного врача детской областной больницы, в больницу после ДТП доставили 21 ребенка, шесть детей оттуда были направлены на амбулаторное лечение. В конце мая все пострадавшие были выписаны.

"По результатам проверки… индивидуальный предприниматель, осуществлявший перевозку детей, привлечен к административной ответственности по 10 статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях, общая сумма назначенного ему штрафа составила более 400 тысяч рублей", — говорится в сообщении прокуратуры Псковской области.

Как отмечает ведомство, должностному лицу образовательной организации, ответственному за соблюдение требований перевозки детей, назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.

Прокуратура установила, в частности, что перевозчик не проводил плановые техосмотры автобуса, а также предрейсовые медицинские осмотры водителя. Также нарушался режим труда и отдыха водителей, в том числе при организации перевозки детей в день происшествия.

Образовательная организация, по оценке прокуратуры, формально проверила документы на перевозку детей. "Располагая сведениями о том, что водитель автобуса накануне осуществлял длительный рейс и режим труда и отдыха им нарушен, представители школы всё же согласовали поездку", — информирует надзорное ведомство Псковской области.