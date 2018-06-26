В Москве мужчину осудили за ложный донос в полицию

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Велосипедист, пытавшийся выдать полученный при пьяной езде перелом за последствия нападения, приговорен к году исправительных работ за заведомо ложный донос о совершении преступления, сообщает прокуратура Москвы.

Перовский районный суд приговорил 24-летнего Николая Громашева к одному году исправительных работ с ежемесячным удержанием в доход государства 10% заработка. Как сообщили РИА Новости в ведомстве, Громашев пытался "представить последствия бурной вечеринки в лучшем свете". Как установил суд, Громашев обратился в дежурную часть ОМВД Новокосино и сообщил, что на него напали неизвестные, указав время и место совершения преступления.

"Как выяснилось, в действительности мужчина, употребив достаточное количество спиртного в компании знакомых, решил покататься на велосипеде, в ходе чего упал с него и получил перелом скуловой кости, а желая скрыть указанные обстоятельства от родственников, изобрел легенду о нападении неизвестных", — говорится в сообщении прокуратуры.

Проверка не подтвердила преступления, и уголовного дела по факту нападения возбуждено не было, однако оно было заведено в отношении велосипедиста, который "неправомерно вмешался в нормальную деятельность подразделений органов полиции и отвлек их от обеспечения общественной безопасности".