В Челябинской области в лагере умер ребенок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Следствие проводит проверку после смерти 13-летнего ребенка в детском лагере в Миассе (Челябинская область), сообщает региональное управление СК.

"По предварительным данным, во время игры со сверстниками у мальчика произошел эпилептический приступ. Реанимационные мероприятия, которые проводили медицинские работники, не спасли ребенка", — говорится в сообщении следственного комитета.

По информации СУСК, при осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не было обнаружено. Отмечается, что погибший 13-летний мальчик был воспитанником детского дома. Сейчас следователи назначили экспертизу, чтобы определить точную причину смерти ребенка.