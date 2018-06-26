В Петербурге вынесли приговор мужчине, ударившему фельдшера скорой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Суд приговорил жителя Санкт-Петербурга, который дважды ударил приехавшего на вызов фельдшера скорой помощи, к 6 месяцам исправительных работ условно, сообщает во вторник ГСУСК РФ по городу.

Как установило следствие, в декабре 2017 года подсудимый, находясь в коммунальной квартире на Большом проспекте Петроградской стороны, вызвал бригаду скорой помощи из-за острой боли в животе. По прибытии медиков он "без какого-либо повода нанес фельдшеру скорой помощи два удара кулаком в область нижней челюсти и грудной клетки, причинив потерпевшему легкий вред здоровью".

Мужчина признан виновным по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенного из хулиганских побуждений".

"Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% (в доход государства) условно с испытательным сроком на 1 год", — информирует управление.