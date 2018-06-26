В Тюмени завели дело после убийства двадцатилетней девушки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело об убийстве девушки в Тюмени, сообщает во вторник региональное управление СК России.

"В ночное время 26 июня 2018 года у одного из домов по улице Беловежской города Тюмени обнаружено тело девушки 1998 года рождения с признаками насильственной смерти – ножевыми ранением тела", – говорится в сообщении СУСК.

Следователи осмотрели место преступления и назначили судебные экспертизы. Сейчас устанавливается личность человека, причастного к преступлению. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщает следственный комитет.