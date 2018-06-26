В Хабаровском крае застрелили медведя, вышедшего к дачам

ХАБАРОВСК, 26 июн — РИА Новости. Медведь, который появился в поселке Чегдомын Хабаровского края, застрелен, сообщил РИА Новости во вторник представитель министерства природных ресурсов края.

"К нам поступила информация из Верхнебуреинского района о том, что застрелен медведь, ходивший по поселку Чегдомын. Официальных бумаг пока не поступало, сообщили о происшествии по телефону", — сказал представитель Минприроды края.

Он уточнил, что министерство дает разрешение на отстрел диких животных, если они появляются в окрестностях населенного пункта и могут угрожать безопасности людей. Тогда на место выезжает инспектор из министерства. Если угроза становится реальной, то решение принимают местные власти совместно с полицией.

Как сообщили РИА Новости в районном отделе полиции, происшествие с медведем было зарегистрировано 24 июня. "Медведь бродил по дачным участкам в поселке Чегдомын и представлял угрозу для людей. В полицию позвонили сами дачники", — сказал собеседник.

Случаи выхода медведей к населенным пунктам в Хабаровском крае происходят ежегодно. В 2017 году в крае было зарегистрировано более 45 случаев выхода медведей к населенным пунктам, более 20 медведей застрелили.

Так, в августе 2017 года на окраине Николаевска-на-Амуре был застрелен медведь, который отобрал миску у дворовой собаки и ел кашу. В 2016 году медведица пришла в село Казакевичево на границе с Китаем и захмелела, наевшись забродивших груш на огороде местной жительницы. Медведицу отвезли в лес. В 2015 году полицейские застрелили медведя, который проник в торговый центр в Хабаровске, а после направился в жилой массив.

Массовый выход медведей к людям специалисты связывают с недостатком кормовой базы в лесах, а также большой численностью косолапых.