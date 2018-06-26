Кировские власти опровергли сообщения о падении лифта в доме

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн — РИА Новости. Распространившаяся в соцсетях информация, что в Кирове при падении лифта якобы погиб мужчина, оказалась ложной: за жертву происшествия приняли мужчину, который из-за выпитого алкоголя утратил способность передвигаться, сообщает администрация города.

Ранее в одной из соцсетей появилось сообщение, что в Кирове в доме на Герцена, 64 произошёл обрыв лифта, в результате якобы погиб мужчина. Как отмечают городские власти, информация о падении лифта оказалась ложной.

"В субботу, 23 июня, в 15.40 по указанному адресу произошла остановка лифта. При этом сработала автоматика, и вызов был передан в аварийную службу. Прибыв на место уже через 10 минут, рабочие опустили лифт и разблокировали дверь. Внутри находился гражданин в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он сам успел вызвать себе "скорую помощь", — приводит городская администрация слова директора управляющей компании Ленинского района Андрея Антонова.

Работники "скорой" прибыли на вызов. В этот момент удалось открыть дверь лифта. Поскольку мужчина под воздействием большого количества алкоголя не мог передвигаться самостоятельно, медики вынуждены были выносить его.

"Видимо, это и было принято очевидцем за трагический исход", — рассказали в управляющей компании. Мужчину осмотрел врач, медицинская помощь ему не понадобилась.

Работники аварийной службы управляющей компании в течение суток проверили функциональность лифта. В 11.00 в воскресенье лифт был вновь запущен.