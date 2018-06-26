В Москве будут судить водителя автобуса, въехавшего в подземный переход

Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. Архивное фото

Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Водитель автобуса, въехавшего в переход у метро "Славянский бульвар" в Москве, предстанет перед судом за нарушение правил дорожного движения, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

В конце декабря 2017 года автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. Жертвами ДТП стали четыре человека, 11 получили травмы.

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя автобуса, обвиняемого по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)… Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.