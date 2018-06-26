На Дальнем Востоке за сутки сгорело почти 19 тысяч гектаров леса

ВЛАДИВОСТОК, 26 июн — РИА Новости. Около 18,6 тысячи гектаров леса за сутки пройдено огнем в регионах Дальнего Востока, значительная часть этой территории пришлась на Якутию, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло шесть новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 56 очагов: 43 в Республике Саха (Якутия), восемь в Магаданской области, четыре в Чукотском автономном округе, один в Камчатском крае. Силами лесопожарных формирований ликвидировано пять возгораний", — говорится в сообщении.

К утру вторника действовал 51 пожар: 38 в Якутии, четыре из которых локализованы, восемь в Магаданской области, четыре на Чукотке, один на Камчатке. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 18,6 тысячи гектаров, основная часть – 96,5% — пришлась на Якутию.

Режим ЧС действует в двух районах Якутии, в 12 введен особый противопожарный режим.

С начала пожароопасного периода этого года в ДФО зарегистрировано 1535 лесных пожаров.