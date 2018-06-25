ФСБ заподозрила Цуркан в выдаче схем поставки электричества в Донбасс

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. ФСБ заподозрила Карину Цуркан в передаче Румынии сведений о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и в Донбасс.

По информации собеседников агентства, Цуркан участвовала в работе по обеспечению указанных регионов электроэнергией.

"Аккую нуклеар"

Знакомый с ситуацией источник также сообщил, что Цуркан до прошлого года входила в совет директоров компании "Аккую нуклеар" как представитель "Интер РАО".

По его словам, она могла передавать зарубежным спецслужбам информацию о строительстве АЭС. Собеседник агентства добавил, что Цуркан "не получала вознаграждения за исполнение обязанностей члена совета директоров".

Арест подозреваемой

На прошлой неделе Лефортовский суд Москвы сообщил об аресте Цуркан, которую подозревают в шпионаже. Подробности дела, в том числе сведения о личности задержанной, не раскрываются. В то же время полная тезка подозреваемой числится членом правления энергокомпании "Интер РАО". В компании, однако, заявили, что Цуркан находится в отпуске.

"Большое недоразумение"

Бывший муж задержанной, юрист Александр Цуркан назвал арест Карины Цуркан большим недоразумением.

"Карина — замечательный человек и превосходный юрист. Все, что написано сейчас о ней в прессе, звучит как одно большое недоразумение. Верю в правосудие и искренне надеюсь на скорейшее разрешение данной ситуации", — сказал он РИА Новости.

По словам бывшего супруга, ранее Цуркан работала партнером частной юридической фирмы.

"В начале 2002 года Карина изменила свой профессиональный вектор, осуществив переход из юриспруденции в электроэнергетику, которой она посветила более 15 лет", — отметил он.

Президент следит за ситуацией

В Кремле заявили, что Владимир Путин получает отчеты по делу Карины Цуркан.

"Вы знаете, что Кремль не занимается следственными действиями. В плане контрразведки, вы знаете, есть ФСБ, которая и выполняет эти функции, и другие специальные службы и ведомства, которые выполняют свои обязанности по пресечению действий, наносящих ущерб интересам нашей с вами страны", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.