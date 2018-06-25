Белгородец получил 4 года колонии за неудачные подрывы банкоматов

ВОРОНЕЖ, 25 июн — РИА Новости. Суд в Белгороде приговорил к 4 годам колонии мужчину, который трижды безрезультатно пытался подорвать банкоматы, сообщил в понедельник Октябрьский районный суд города.

Злоумышленник начал действовать с сентября 2017 года. Для своих целей он выбирал банкоматы, расположенные в обособленных зонах самообслуживания. Появляясь у банкоматов в медицинской маске, он зашивал камеры видеонаблюдения и пускал внутрь банкомата газ из баллона, чтобы подорвать его.

"Однако в результате преступных действий Жиличева на банкоматах срабатывала охранная сигнализация, обнаружившая проникновение посторонних предметов внутрь. Последний с мест совершения преступлений скрывался", — говорится в сообщении.

По данным суда, мужчина трижды предпринимал попытки похитить таким способом деньги.

"Суд признал Жиличева виновным в совершении трех покушений на кражи в особо крупном размере, назначив ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии", — информирует суд.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.