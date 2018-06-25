В Чувашии двух подростков осудили за кражу ящика для пожертвований

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн — РИА Новости. Двое подростков, похитивших ящик для пожертвований из торгового центра, приговорены к шести месяцам лишения свободы условно, сообщает следственное управление СК России по Чувашской Республике.

По данным следствия, 16 июня 2017 года в городе Новочебоксарске злоумышленники по предварительному сговору между собой открыто похитили из местного торгового центра размещенный там ящик для сбора пожертвований для дома ребенка, с которым скрылись с места преступления, игнорируя требования сотрудников и посетителей магазина остановиться.

"Юноши признаны виновными в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Им обоим назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно", — говорится в сообщении.