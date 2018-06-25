Туриста, пропавшего в Хабаровском крае, нашли мертвым

ХАБАРОВСК, 25 июн — РИА Новости. Спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили тело 60-летнего туриста из Приморья, пропавшего в районе горы Столбовой в Хабаровском крае, сообщает региональный главк МЧС.
"Высадившись с вертолёта на горе спасатели наземным способом провели осмотр местности. Тело мужчины было найдено на склоне горы недалеко от того места, где по словам других участников группы, его оставили. Тело передали сотрудникам районного отдела полиции для проведения необходимых оперативно-следственных мероприятий", — говорится в сообщении.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает туристам о необходимости регистрации групп перед выходом на маршруты. Это позволит спасательным службам знать сведения об участниках группы, маршруте, средствах связи и избежать происшествий, а в случае их возникновения оперативно оказать помощь.