Туриста, пропавшего в Хабаровском крае, нашли мертвым

ХАБАРОВСК, 25 июн — РИА Новости. Спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили тело 60-летнего туриста из Приморья, пропавшего в районе горы Столбовой в Хабаровском крае, сообщает региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что три туриста из Владивостока пошли в поход в горы. В подразделениях МЧС России группа для постановки на учет сведений не подавала. При восхождении на гору Столовую со стороны горы Ко в пути одному из туристов стало плохо, продолжить маршрут он не смог. Так как в этом месте отсутствовала сотовая связь, двое участников группы приняли решение оставить больного и искать сигнал сотовой связи. Позвонив в службу "112", туристы вернулись на место, но пострадавшего не обнаружили и вернулись в поселок Солонцовый. В понедельник на поиски мужчины вылетел вертолет МЧС.

"Высадившись с вертолёта на горе спасатели наземным способом провели осмотр местности. Тело мужчины было найдено на склоне горы недалеко от того места, где по словам других участников группы, его оставили. Тело передали сотрудникам районного отдела полиции для проведения необходимых оперативно-следственных мероприятий", — говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает туристам о необходимости регистрации групп перед выходом на маршруты. Это позволит спасательным службам знать сведения об участниках группы, маршруте, средствах связи и избежать происшествий, а в случае их возникновения оперативно оказать помощь.