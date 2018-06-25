Суд отказался признать незаконной отмену выборов мэра в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Свердловский областной суд отказал в удовлетворении иска екатеринбуржцу Валерию Андрееву, который требовал признать недействующим областной закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга, сообщает в понедельник пресс-служба суда.

"В обоснование иска юрист Андреев указал, что данная норма нарушает его право избирать и быть избранным на муниципальные посты. Кроме того, по его мнению, такая норма не целесообразна и не мотивирована должным образом, так как хозяйственные полномочия останутся у человека, который не избирается путем прямых выборов", — говорится в сообщении суда.

Представители законодательного собрания и губернатора Свердловской области, которые стали административными ответчиками по иску, требования не признали, заявив, что нормы федерального законодательства не нарушены, как и права истца, который имеет право избирать депутатов, участвующих в конкурсе на пост главы города.

Выслушав все доводы по делу, суд отказал Андрееву в удовлетворении исковых требований, сообщили в облсуде.

Законодательное собрание Свердловской области 3 апреля приняло в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Документ предполагает, что главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией. Это предложение внес губернатор региона Евгений Куйвашев. Глава региона подписал закон, 16 апреля он вступил в силу.

Двадцать второго мая действующий на тот момент мэр города Евгений Ройзман заявил, что не будет предлагать в повестку думы Екатеринбурга вопрос о внесении изменений в устав города, где была бы прописана отмена выборов главы Екатеринбурга. После этого мэр объявил о своей отставке. До выборов, которые пройдут в сентябре 2018 года, исполнять обязанности мэра будет зампредседателя думы Виктор Тестов. Поправки, отменяющие прямые выборы главы города, депутаты внесли в городской устав 25 мая.

Подача документов для участия в конкурсе на должность главы Екатеринбурга началась 25 июня и продолжится до 5 июля включительно.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских в понедельник подал документы на пост мэра Екатеринбурга, он стал первым кандидатом на должность главы города, сообщил ранее РИА Новости председатель горизбиркома Илья Захаров.