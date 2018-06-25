В Воронеже съехавшая со склона машина сбила двух женщин

ВОРОНЕЖ, 25 июн — РИА Новости. Поехавший назад автомобиль без водителя сбил в Воронеже сидевших на лавочке пожилых женщин, одна из которых погибла, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб города.

Информация о происшествии на Ленинском проспекте у торгового центра "Европа" поступила в экстренные службы около 10.30 мск 25 июня.

"Машина без водителя поехала назад на склоне и наехала на двух женщин, которые сидели на лавочке", — сказал собеседник агентства.

По его словам, одна из женщин погибла, другую госпитализировали с переломами.