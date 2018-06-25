Источник: в Дагестане более 100 тысяч человек остались без газа

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Свыше 100 тысяч человек остались без газа после аварии на газопроводе в дагестанском Хасавюрте, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"Произошел порыв газопровода диаметром 426 миллиметров. Нарушено снабжение газом почти 28 тысяч жилых домов, в которых проживают более 102 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 18.00 мск понедельника. Обстоятельства ЧП выясняются.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, утечка газа произошла на распределительном газопроводе высокого давления. Аварию удалось локализовать закрытием задвижки диаметром 426 миллиметров на газораспределительной станции Хасавюрта. Всего в городе в зону отключения попали 27,7 тысячи абонентов.