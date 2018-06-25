В Ярославской области четыре человека пострадали в ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в понедельник в Ярославской области, в результате ДТП один человек погиб, еще четверо, включая двоих детей, получили травмы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"ДТП произошло на автотрассе в Даниловском районе. Столкнулись микроавтобус, грузовик с полуприцепом и легковой автомобиль. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, его четыре пассажира получила травмы. Больше пострадавших нет", — сказал собеседник агентства

Он отметил, что в числе пострадавших — двое детей, 2011 и 2015 года рождения.