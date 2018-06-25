Суд дал Захарченко три дня для завершения ознакомления с материалами дела

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы ограничил по 28 июня срок ознакомления полковника МВД Дмитрия Захарченко и его защитников с материалами уголовного дела, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить", — сказал судья Артур Карпов. Таким образом, судья обязал полковника и его защиту завершить ознакомление с материалами дела по 28 июня включительно.

Ранее суд отложил рассмотрение ходатайства из-за неявки одного из защитников, находящегося на больничном. В понедельник адвокат Валерия Тунникова предоставила суду больничный лист, а следователь — ответ главврача больницы с указанием, что данный пациент за помощью не обращался. Изначально следствие просило установить срок ограничения ознакомления Захарченко с материалами до 26 июня, но в связи с отложением рассмотрения ходатайства следователь сдвинул этот срок до 28 июня включительно.

Следователь рассказал, что обвиняемый Захарченко ознакомился со всеми 34 томами и вещественными доказательствами уголовного дела. Его адвокат Александр Горбатенко прочел все тома, но не ознакомился с вещдоками и видеозаписями. Адвокаты Валерия Тунникова и Юрий Новиков прочли еще не все материалы. Еще два защитника полковника — Александр Карабанов и Станислав Мальцев — полностью ознакомились с материалами дела, о чем дали подписку. Следствие считает, что защита Захарченко затягивает процесс ознакомления, в связи с чем и просит ограничить его во времени.

Прокурор поддержал следствие. "Более чем полгода знакомиться с 34 томами дела — это за гранью разумного", — сказал прокурор Дмитрий Демидов, прося суд удовлетворить ходатайство следствия.

Захарченко же заявил, что следствие предоставило суду недостоверную информацию. "Мне не предоставили видео допросов, о чем я неоднократно просил. Поэтому говорить о том, что я ознакомился со всеми материалам как минимум некорректно", — сказала полковник, прося отклонить ходатайство следствия.

По словам адвоката Тунниковой, следствие "чинит препятствия" и вышло в суд с просьбой об ограничении срока сразу после того, как защита заявила ходатайство о предоставлении видеоматериалов по делу Захарченко.

Захарченко, его адвокаты Горбатенко и Тунникова попросили в понедельник суд дать им время до 3 августа 2018 года — по их подсчетам, именно такое время им нужно, чтоб закончить знакомиться с делом.

Предварительное расследование по нескольким эпизодам дела полковника Захарченко завершено, в настоящее время он и его защита знакомятся с материалами по обвинению в превышении полномочий — по версии следствия, экс-полицейский предупредил руководство Нота-банка о предстоящих обысках, — и в двух эпизодах получения взятки.

Одна из взяток — 800 тысяч долларов, которые, по версии следствия, через посредников владелец сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусс передал полковнику за покровительство. По этому эпизоду свидетелем проходит генерал Алексей Лаушкин.

Как следует из его показаний, с которыми ознакомилось РИА Новости, он получил деньги от ресторатора и передал их полковнику ФСБ Дмитрию Сенину. Последний заочно обвиняется в посредничестве и "самовольном оставлении места службы" — он объявлен в розыск.

Вторая взятка полковника — это дисконтная карта в ресторане "Ля Маре" со скидкой 50%. Следствие считает, что Захарченко получил взятку в 3,5 миллиона рублей путем скидки в ресторане.

Захарченко вину полностью отрицает, утверждает, что карточка была оформлена на генерала Лаушкина, 800 тысяч получил тоже он. Кроме того, экс-полицейский утверждает, что никого об обысках не предупреждал.

Полковник Захарченко, курировавший в МВД РФ борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.