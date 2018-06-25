В МВД рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе у колледжа в Назрани

НАЛЬЧИК, 25 июн – РИА Новости. Жизни двух жителей Назрани, получивших ранения в результате стрельбы неподалеку от колледжа, ничего не угрожает, сообщило региональное МВД.

Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщал, что в Назрани в понедельник неподалеку от одного из колледжей в результате конфликта между молодыми людьми произошла стрельба, по предварительным данным, два человека получили ранения.

"Сегодня в Назрани на улице Южная, в районе 9.40 мск неустановленное лицо, передвигавшееся на легковом автомобиле, произвело несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия", — говорится в сообщении.

В результате, по данным МВД, ранения получили двое местных жителей, 1997 и 1999 годов рождения. "Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает", — уточняет министерство.

Отмечается, что сотрудниками полиции принимаются необходимые меры для установления личности и задержания нападавшего.