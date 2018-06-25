Детям, пострадавшим при пожаре в иркутском ТРЦ , выделили деньги на лечение

ИРКУТСК, 25 июн – РИА Новости. Детям, пострадавшим во время шоу в научно-развлекательном центре "Гравитация" в иркутском ТРЦ "Комсомолл", выделены средства на лечение из резервного фонда областного бюджета, сообщает правительство Иркутской области.

Ранее сообщалось, что 1 июня в Иркутске восемь детей были госпитализированы с ожогами, которые они получили во время шоу в научно-развлекательном центре "Гравитация". Во время представления воспламеняющийся газ попал на газовую горелку и вспыхнул. Дети, сидящие в первом ряду, получили ожоги. Четверых из них поместили в ожоговый центр, двое лечились в стационаре, еще двоих врачи наблюдали амбулаторно. По факту инцидента СУ СК РФ региона завел уголовное дело. Директор и технический директор "Гравитации" помещены под домашний арест.

Правительство Приангарья выделило пострадавшим детям, нуждающимся в лечении, средства из бюджета.

"На выплаты детям, пострадавшим при возгорании в научно-развлекательном центре "Гравитация" ТРЦ "Комсомолл" и нуждающимся в последующем лечении, из резервного фонда областного бюджета выделен 1 миллион 150 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что размер единовременной выплаты определен в зависимости от вреда здоровью и предстоящего лечения. Средства на счета родителей уже поступили. Двое детей, которые пострадали, но не нуждались в стационарном лечении, будут направлены в реабилитационный центр.