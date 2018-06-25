Стрелявшие у колледжа в Назрани скрылись, сообщил источник

НАЛЬЧИК, 25 июн – РИА Новости. Открывшие стрельбу неподалеку от колледжа в Назрани и ранившие двоих человек скрылись на трех автомобилях, сейчас ведутся их поиски, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.

Ранее сообщалось, что в понедельник днем в Назрани неподалеку от одного из колледжей в результате конфликта между молодыми людьми произошла стрельба. В результате, по предварительным данным, два человека получили ранения.

"Лица, открывшие стрельбу и ранившие двух человек, скрылись на трех автомобилях отечественного производства. Сейчас проводятся мероприятия по их розыску и задержанию", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что раненые госпитализированы в больницу, их состояние удовлетворительное.